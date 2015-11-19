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    Глушаков: «Я всегда болел за «Спартак»

    Хавбек «Спартака» Денис Глушаков признался, что на протяжении всей жизни являлся поклонником «красно-белых». Также игрок рассказал, чьи плакаты украшали стены в его комнате.

    «В основном, игроки «Спартака» и сборной России. Я ведь покупал российские журналы, газеты, оттуда и вырывал постеры. Те же Тихонов, Цымбаларь, Онопко висели на стенах. Детские фотографии в форме ЦСКА? Ну, почему, я всегда болел за «Спартак». Просто так сложилось, что меня в детстве забрали в интернат ЦСКА. Дядя отвез к «армейцам» – я и играл там. Но, как говорится, ничего личного», – рассказал опорный полузащитник «Спартака».

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.11.2015 16:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 20 ноября 2015, 05:17

      скатина он

      0
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      Рейтинг: +81

      zeni 19 ноября 2015, 17:38

      Ну так как там с ТРОФЕЯМИ? Эх паря пролетел не на ту свинью поставил!!

      -2
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 19 ноября 2015, 17:32

      А ещё говорил, что ненавидит
      Ну да ладно

      0
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      Рейтинг: +13

      palanik_tyumen 19 ноября 2015, 17:09

      все мы помним твое интервью в Локо. "трофеев" тебе, Денис.

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