Варга: «Думбия способен заиграть в Англии»

Футбольный агент Шандор Варга считает, что нападающий ЦСКА Сейду Думбия способен заиграть в английском чемпионате.

«Думбия – классный футболист, и английская Премьер-Лига подходит под его стиль игры. Я уверен, что он способен заиграть в Англии. В Премьер-Лиге никого не будет интересовать возраст Думбия. Главное – его игровые качества. Например, Олег Лужный перешел в «Арсенал» из киевского «Динамо» в 31 год и стабильно играл в составе «канониров» на протяжение четырех сезонов. Возраст в Англии абсолютно не играет роли, тут к этому относятся демократично и не лезут в паспорт лишний раз. Если ты в хорошем состоянии, ты можешь играть в 36 лет в финале чемпионата мира, как Клозе, а бывают игроки, которые уже в 25 играют, как старики. Не думаю, что 20 млн евро за Думбия – это большие деньги. Особенно для команды, выступающей в Премьер-Лиге. Даже самая скромная команда, попадая в АПЛ, сразу получает около 200 млн евро за права на телевизионные трансляции. И 20 млн евро из них – это очень скромные деньги. Думаю, Сейду стоит тех денег, которые за него просят. У «Вест Хэма» сейчас очень большие амбиции, вплоть до чемпионства», – считает Варга.