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    Шустиков: «Не заглядывайте Игнашевичу в паспорт»

    Серебряный призер Евро-1964 Виктор Шустиков, воспитавший защитника сборной России Сергея Игнашевича, считает, что 36-летнего футболиста еще рано списывать со счетов.

    «Конечно же я рад, что Сергей достиг такого рубежа. Это большое достижение, к которому он шел долгие годы. И надеюсь, что 114 матчей еще не предел. Ведь ему играть и играть. Спасибо и Леониду Викторовичу Слуцкому, давшему ему возможность выйти в игре с Хорватией.

    То, что он 13 лет подряд был номером один на своей позиции в списке 33 лучших футболистов страны, говорит о его высоком классе. И о том, что смены ему пока нет. Я не вижу того, кто в обозримом будущем сможет отобрать у Сергея место в составе ЦСКА и сборной. Очень хотелось бы увидеть Игнашевича в составе сборной на домашнем турнире. Сергей это заслужил своей долгой и яркой карьерой. Чемпионат мира — мечта каждого футболиста. И ни в коем случае не заглядывайте ему в паспорт. Защитник еще покажет себя», - сказал Шустиков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2015 06:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 ноября 2015, 12:59

      Желаю Сергею Игнашевичу поиграть в составе сборной на чемпионате мира в 2018г. вместе с Березуцкими и Акинфеевым.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > vladimir-7 19 ноября 2015, 17:54

      И наконец-то поднять над головой победный трофей!

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