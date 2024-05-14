Мостовой определил фаворита в кубковом матче «Балтика» – «Спартак»

Александр Мостовой высказался о предстоящем финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России.

Сегодня «Балтика» примет в Калининграде «Спартак».

Начало – в 20:45 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Победитель пары встретится в суперфинале либо с «Зенитом», либо с ЦСКА.

«Спартак» является фаворитом в матче с «Балтикой», несмотря на игру в Калининграде. Не знаю, отошла ли команда Игнашевича от очень обидного и неприятного поражения от «Динамо». Проиграли победную игру за несколько минут. А «Спартак» на кураже, у них всe хорошо.

«Спартак» должен смотреть по телевизору матч «Балтики» с кем-то, а он играет. А когда они проиграли «Зениту», я сказал, что не удивлюсь, если «Спартак» будет играть в финале.

Кто-то доволен этим форматом, но так нет нигде. Вообще сильно будет, если «Спартак» победит в Кубке, а «Зенит» проиграет», – сказал Мостовой.