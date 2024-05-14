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    • Мостовой определил фаворита в кубковом матче «Балтика» – «Спартак»

    Мостовой определил фаворита в кубковом матче «Балтика» – «Спартак»

    Александр Мостовой высказался о предстоящем финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России.

    • Сегодня «Балтика» примет в Калининграде «Спартак».
    • Начало – в 20:45 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • Победитель пары встретится в суперфинале либо с «Зенитом», либо с ЦСКА.

    «Спартак» является фаворитом в матче с «Балтикой», несмотря на игру в Калининграде. Не знаю, отошла ли команда Игнашевича от очень обидного и неприятного поражения от «Динамо». Проиграли победную игру за несколько минут. А «Спартак» на кураже, у них всe хорошо.

    «Спартак» должен смотреть по телевизору матч «Балтики» с кем-то, а он играет. А когда они проиграли «Зениту», я сказал, что не удивлюсь, если «Спартак» будет играть в финале.

    Кто-то доволен этим форматом, но так нет нигде. Вообще сильно будет, если «Спартак» победит в Кубке, а «Зенит» проиграет», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:24
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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1715693906
    Специфическая игра Спартака (с маловыразительной атакой) уравнивает шансы. Что касается формата ,то про "поле чудес в стране дураков " русский писатель поведал, наверно догадывался к чему всё идёт.
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    paracetamol
    1715697010
    Если Козлов будет играть, конец свиням!
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