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    • Агент Тюкавина прокомментировал новость об интересе «Атлетико»

    Агент Тюкавина прокомментировал новость об интересе «Атлетико»

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном переходе игрока в «Атлетико».

    Сообщалось о желании мадридского клуба усилиться форвардом во время летнего трансферного окна.

    «Наша задача сейчас – отыграть два матча на максималке. А слухи про «Атлетико» комментировать не хочу. Если какие-то переговоры где-то и идут, то трансферные дела любят тишину.

    Гипотетически, вариант с переходом Тюкавина в чемпионат Испании возможен. Но кто об этом пишет – не знаю», – заявил агент.

    • Рыночная стоимость российского футболиста – 12 миллионов евро.
    • В этом сезоне Тюкавин забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:56
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    Комментарии (1)
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    алдан2014
    1715689260
    Агент темнит,цену набивает. Сам поди и сделал вброс
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