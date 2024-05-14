Агент Тюкавина прокомментировал новость об интересе «Атлетико»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном переходе игрока в «Атлетико».
Сообщалось о желании мадридского клуба усилиться форвардом во время летнего трансферного окна.
«Наша задача сейчас – отыграть два матча на максималке. А слухи про «Атлетико» комментировать не хочу. Если какие-то переговоры где-то и идут, то трансферные дела любят тишину.
Гипотетически, вариант с переходом Тюкавина в чемпионат Испании возможен. Но кто об этом пишет – не знаю», – заявил агент.
- Рыночная стоимость российского футболиста – 12 миллионов евро.
- В этом сезоне Тюкавин забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.