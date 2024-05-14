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    • Бонгонда рассказал, что изменилось в «Спартаке» при Слишковиче

    Бонгонда рассказал, что изменилось в «Спартаке» при Слишковиче

    Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда высказался об изменениях в команде после смены тренера.

    • Клуб 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.
    • Обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович.
    • При нем «Спартак» одержал четыре победы и трижды сыграл вничью.

    «Немногое поменялось. Он просто даeт нам больше свободы. Думаю, это заметно на поле. У нас ни одного поражения с ним на данный момент.

    Свободы на поле правда стало больше. Он знает, что мы хорошие игроки. Немного поменялась манера общения с тренером.

    Наша манера игры, последовательность мысли тоже поменялись. По-моему, мы идeм хорошо», – заявил Бонгонда.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1715692098
    ...о, и Бонгонда разговорился. Ты, Тео, главное, не забывай в какой стороне ворота противника и бей чаще и точнее... Нужны голы... Важные, решающие голы, а не для статистики личной...
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    fakeid
    1715693414
    "Он знает, что мы хорошие игроки" чё??
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    Алексей З
    1715694069
    Дружище , где голы ?
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