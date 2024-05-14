Бонгонда рассказал, что изменилось в «Спартаке» при Слишковиче

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда высказался об изменениях в команде после смены тренера.

Клуб 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.

Обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович.

При нем «Спартак» одержал четыре победы и трижды сыграл вничью.

«Немногое поменялось. Он просто даeт нам больше свободы. Думаю, это заметно на поле. У нас ни одного поражения с ним на данный момент.

Свободы на поле правда стало больше. Он знает, что мы хорошие игроки. Немного поменялась манера общения с тренером.

Наша манера игры, последовательность мысли тоже поменялись. По-моему, мы идeм хорошо», – заявил Бонгонда.