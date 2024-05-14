Президент «Урала» Иванов ответил на критику лимита на легионеров со стороны председателя Госдумы Володина

Президент «Урала» Григорий Иванов надеется, что в РПЛ не будут опять менять лимит на легионеров.

Новый лимит начал действовать в лиге с сезона-2022/23.

Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал такой формат лимита.

«Все, что сейчас говорят об изменении в лимите на легионеров, является пока только слухами! У нас снова кто-то и где-то что-то сказал, но никакой конкретики нет. Вот когда она будет, только тогда и поговорим. Вот что сейчас обсуждать?!

Мы каждый год меняем этот лимит: то он такой, затем другой, и в конце вообще третий. Давайте сначала обсудим это с футбольной общественностью – выясним вместе, как выгодно, а как нет.

Нельзя просто так взять и сделать завтра совершенно другой лимит на легионеров. Так не должно быть! Будет обсуждение между клубами, каждый скажет свое мнение, а сейчас бежать впереди паровоза и что-либо говорить, считаю, преждевременным», – сказал Иванов.