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    • Президент «Урала» Иванов ответил на критику лимита на легионеров со стороны председателя Госдумы Володина

    Президент «Урала» Иванов ответил на критику лимита на легионеров со стороны председателя Госдумы Володина

    Президент «Урала» Григорий Иванов надеется, что в РПЛ не будут опять менять лимит на легионеров.

    • Новый лимит начал действовать в лиге с сезона-2022/23.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.
    • Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал такой формат лимита.

    «Все, что сейчас говорят об изменении в лимите на легионеров, является пока только слухами! У нас снова кто-то и где-то что-то сказал, но никакой конкретики нет. Вот когда она будет, только тогда и поговорим. Вот что сейчас обсуждать?!

    Мы каждый год меняем этот лимит: то он такой, затем другой, и в конце вообще третий. Давайте сначала обсудим это с футбольной общественностью – выясним вместе, как выгодно, а как нет.

    Нельзя просто так взять и сделать завтра совершенно другой лимит на легионеров. Так не должно быть! Будет обсуждение между клубами, каждый скажет свое мнение, а сейчас бежать впереди паровоза и что-либо говорить, считаю, преждевременным», – сказал Иванов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:38
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    Комментарии (5)
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    vmonomah17
    1715698534
    Сначала нужно в регионах бесплатные футбольные школы открыть/отремонтировать и нанять туда голландских и немецких детских тренеров и лет через 5-7 начинать думать о лимите легионеров.
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    timon2401
    1715705367
    Что толку от этого изменения)) но сократят они его, просто больше появятся условных бразильцев с российскими паспортами..благо у клубов (клуба) такой админресурс имеется и будет ещё иметься как минимум 6 лет..
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