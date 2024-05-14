«Динамо» назвало «Атлетико» цену на Тюкавина

Стало известно, за какую сумму «Динамо» готово отпустить Константина Тюкавина в «Атлетико».
Сообщалось о желании мадридского клуба усилиться форвардом во время летнего трансферного окна.
По информации «СЭ», динамовцы потребовали за собственного воспитанника 20 миллионов евро.
Это сумма отступных в контракте 21-летнего игрока. Причем опция выкупа действует только для зарубежных клубов.
- Рыночная стоимость Тюкавина – 12 миллионов евро.
- В этом сезоне нападающий «Динамо» забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.