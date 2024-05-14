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    «Динамо» назвало «Атлетико» цену на Тюкавина

    Стало известно, за какую сумму «Динамо» готово отпустить Константина Тюкавина в «Атлетико».

    Сообщалось о желании мадридского клуба усилиться форвардом во время летнего трансферного окна.

    По информации «СЭ», динамовцы потребовали за собственного воспитанника 20 миллионов евро.

    Это сумма отступных в контракте 21-летнего игрока. Причем опция выкупа действует только для зарубежных клубов.

    • Рыночная стоимость Тюкавина – 12 миллионов евро.
    • В этом сезоне нападающий «Динамо» забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:11
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    Комментарии (16)
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    slavа0508
    1715696220
    Сейчас это не цена ...станьте чемпионами и пускай ещё годок поиграет в Динамо и тогда за 40 предлагайте . договоритесь за 25-30
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    Алексей З
    1715696948
    Прям "потребовали " ? Ну что херню то городить. Если прописана сумма отступных , то это одно , а если нет , то торг уместен. Только в этом процессе никто не "требуют" , а ищут компромис.
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    Цугундeр
    1715697800
    "Волки позорные .." - прошипел Тюка и отскочил спиной к ближайшей стене , злобно ощерившись .. С утра невыспавшиеся , как всегда , опера с Балашихи обнаружили неопознанный труп со знакомым профилем и со свежим партаком ОУХПК на ногах. " Так это же ..,значит.. "Они устали ходить под конвоем" -прошептал ,видавший всякое , Фёдор Михалыч..
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    andr45
    1715700484
    «20 миллионов евро.»?))) Да, если за пятерку продадут, то можно считать, что кого-то обдурили)
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    DemSerg
    1715701009
    Фантазёры.
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    Lilipyt
    1715701166
    Атлетико 20-ть, вряд ли платить будет. Да и зачем ему туда идти. Там вся тактика стоять на своей половине поля.
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    Cleaner
    1715706747
    Мало назначили. Сейчас по европейским меркам он стоит все 40. Не РЖУ и не шучу. Если Динамо станет чемпионом(сомневаюсь в этом), это будет чемпионство имени Тюкавина.
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    Suvorov71
    1715707869
    А что тут сказать, не хотят покупать за ту сумму которую озвучили динамики, пусть отдыхают, поиграет еще годок в Динамо, ну тут могут помойные влезть, а им цену можно 50 выставить и пусть купят вонючки, у них есть деньги, сами говорили
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    СпорЦмен
    1715708017
    15 его цена, максимум. Это лучший вариант, что что, я могу предложить рядом с Аршавиным и Жирковым. Он *ля рядом с ними не стоял!
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