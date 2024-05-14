Петржела предостерег «Зенит» и Семака

Экс-тренеру «Зенита» Властимилу Петржеле не нравится вероятное продление контракта между клубом и Сергеем Семаком.

Он считает, что в случае заключения нового соглашения рискуют обе стороны.

«Семаку было бы лучше пойти работать в другую команду и раскрыть свой тренерский потенциал там. Конечно, в «Зените» много денег, есть возможность покупать сильных игроков, но для развития им нужен другой тренер.

Продление контракта Семака на пять лет – большой риск. Конечно, он сможет еще не раз стать чемпионом с клубом, ведь это самая богатая команда в России.

Но мне не нравится работа «Зенита». Они делают акцент на южноамериканцев, а нужно работать со своими русскими ребятами.

Единственный риск для самого Семака – отсутствие нового тренерского вызова. В Европу русских тренеров не зовут по понятным причинам, а долгая работа в «Зените» может привести к кризису.

Если Семак и уйдет, то не в европейскую лигу, а в любой другой клуб РПЛ, но там он уже не будет бороться за чемпионство», – сказал Петржела.