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    Петржела предостерег «Зенит» и Семака

    Экс-тренеру «Зенита» Властимилу Петржеле не нравится вероятное продление контракта между клубом и Сергеем Семаком.

    Он считает, что в случае заключения нового соглашения рискуют обе стороны.

    «Семаку было бы лучше пойти работать в другую команду и раскрыть свой тренерский потенциал там. Конечно, в «Зените» много денег, есть возможность покупать сильных игроков, но для развития им нужен другой тренер.

    Продление контракта Семака на пять лет – большой риск. Конечно, он сможет еще не раз стать чемпионом с клубом, ведь это самая богатая команда в России.

    Но мне не нравится работа «Зенита». Они делают акцент на южноамериканцев, а нужно работать со своими русскими ребятами.

    Единственный риск для самого Семака – отсутствие нового тренерского вызова. В Европу русских тренеров не зовут по понятным причинам, а долгая работа в «Зените» может привести к кризису.

    Если Семак и уйдет, то не в европейскую лигу, а в любой другой клуб РПЛ, но там он уже не будет бороться за чемпионство», – сказал Петржела.

    • «Зенит» повысит зарплату Семаку и его тренерскому штабу.
    • Он возглавляет команду с лета 2018 года.
    • При нем петербуржцы 5 раз подряд выиграли РПЛ, а в этом сезоне они идут вторыми после «Динамо».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:58
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    Комментарии (10)
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    Мордаванин
    1715699319
    Уберите пьяного подкаста
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    ...уефан
    1715699998
    ...мнение бывшей жены о жене нынешней своего бывшего мужа... (чуть не запутался)...
    Ответить
    порт
    1715700050
    Вот кто то же берёт интервью у этого клоуна.
    Ответить
    NewLife
    1715700588
    Болтовня.
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    Бриг
    1715700647
    Петржеле не нравятся "средние бразильцы". Он "ненавязчиво" ставит себе в заслугу, что якобы "открыл" Аршавина, Кержа и других в Зените. И намекает на то, что смог бы сделать сейчас то же самое. Блеф! Все звезды Зенита того поколения были привлечены прежними тренерами, а Быстрова он просто выгнал из Зенита. Но дело в том, что это было последнее поколение или поколения (еще Павлюченко, Зырянов, Семак, Радимов, вся оборона ЦСКА и др.) воспитанные еще в советское время. Бразильцы сейчас играют не только в Зените и благодаря этому наши молодые имеют возможность соревноваться с качественными футболистами и начинают нормально играть, что мы видим не только на примере Краснодара и Динамо. Если опираться только на "доморощенных", то выше уровня пер
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    DemSerg
    1715700974
    Спермак нафиг никому не нужен, ему некуда уходить.
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    Алексей З
    1715701096
    Офигенный совет Семаку. Серёга, бросай дорогой Зенит, уходи в бедный клуб и будет тебе счастье. В зарплате потеряешь , но приобретешь "гимморой", наверно этого тебе не хватает. Стратегию развития не Семак определяет , притензии не по адресу.
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    Spirit_78
    1715703487
    Похоже, у него амнезия. Забыл, каких кадров он из восточной Европы в Зенит тащил...
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    Gazelvagen877
    1715708073
    Без бразильцев и денег помойки, Богданыч в 1й лиге будет тренером. Дай ему урал какой нибудь или любой московский клуб и он обосрется не проработав и сезон
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    Илья-Альчуль-vkontakte
    1715708904
    В своё время под его руководством Зенит тренировался четыре раза в день, со слов Владислава Радимова и был самым сильным Зенитом за всю историю. Он давал шанс местным молодым, доставшимся ему от Морозова и способствовал покупке самых сильных легионеров в истории клуба, так как именно эти легионеры и проявили себя ярче и сильнее всего из числа всех зенитовских легионеров вообще. Купили славян чехов, словаков, хорвата, был серб Вьештица. Клуб именно при Петржеле играл красивее и сильнее всего в истории Зенита в еврокубках. Тем не менее, лучше всего обходиться без легионеров из дальнего зарубежья.
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