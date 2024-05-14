Украинский футболист «Мурома» Мурза: «Россия всегда будет для меня братской страной, а вот те, кто сидят за океаном, не наши друзья»

Полузащитник «Мурома» Артур Мурза высказал свою позицию по поводу отношений России и Украины.

Футболист родился на Донбассе.

До переезда в Россию он выступал за австрийский «Капфенберг».

В «Муроме» Мурза с марта 2024 года. Он получил гражданство РФ.

– На Украине остались люди, с которыми ты до сих пор поддерживаешь общение?

– Круг друзей сильно сократился. Я не поддерживаю общение с людьми, которые не разделяют мои принципы.

– Но ты же понимаешь: твои принципы чужды для многих людей на Украине?

– Так и есть. Но я все равно от них не откажусь. Меня воспитали на дружбе между украинцами и русскими. Я всегда чтил и чту победы наших дедов, которых они добивались вместе.

После 2014-го все это сломалось, Россия вдруг стала для Украины врагом. Но в моей голове это невозможно.

Россия всегда будет для меня братской страной. А вот те, кто сидят за океаном, не наши друзья.