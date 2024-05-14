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    • Украинский футболист «Мурома» Мурза: «Россия всегда будет для меня братской страной, а вот те, кто сидят за океаном, не наши друзья»

    Украинский футболист «Мурома» Мурза: «Россия всегда будет для меня братской страной, а вот те, кто сидят за океаном, не наши друзья»

    Полузащитник «Мурома» Артур Мурза высказал свою позицию по поводу отношений России и Украины.

    • Футболист родился на Донбассе.
    • До переезда в Россию он выступал за австрийский «Капфенберг».
    • В «Муроме» Мурза с марта 2024 года. Он получил гражданство РФ.

    – На Украине остались люди, с которыми ты до сих пор поддерживаешь общение?

    – Круг друзей сильно сократился. Я не поддерживаю общение с людьми, которые не разделяют мои принципы.

    – Но ты же понимаешь: твои принципы чужды для многих людей на Украине?

    – Так и есть. Но я все равно от них не откажусь. Меня воспитали на дружбе между украинцами и русскими. Я всегда чтил и чту победы наших дедов, которых они добивались вместе.

    После 2014-го все это сломалось, Россия вдруг стала для Украины врагом. Но в моей голове это невозможно.

    Россия всегда будет для меня братской страной. А вот те, кто сидят за океаном, не наши друзья.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:32
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    Комментарии (21)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Mirak92
    1715694834
    Украинец здорового человека !
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    Алексей З
    1715695256
    Так и не понял этого "принципиального" парня . Братские народы под Харьковом и Белгородом обмениваются "поцелуями", каждый день хоронят твоих "братьев" с обеих сторон. Как ты к этому относишься и при чём тут океан ? Попроси Тимощука , пусть в Зенит-2 пристроит.
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    MazaiNN
    1715698767
    Русский с китайцем братья на век ля.. И с Гвинея биссаунцем
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    Александр-Каратеев-yandex
    1715702095
    Респект, уважение за твоё мнение.
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    qwertyйцукен
    1715702952
    Но ты же понимаешь: твои принципы чужды для многих людей на Украине===== Вот и весь ответ этой Мурзилке.С какого хера он украинский, если паспорт РФ у него ?
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