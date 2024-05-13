Футболист «Мурома»: «Украинским паспортом не пользуюсь, главное, чтобы не забрали российский»

Полузащитник «Мурома» Артур Мурза рассказал о получении российского гражданства.

Футболист родился на Донбассе.

До переезда в Россию он выступал за австрийский «Капфенберг».

В «Муроме» Мурза с марта 2024 года.

– Готов к лишению гражданства Украины?

– Я ничего не нарушал. И от украинского гражданства не отказывался. Они не имеют права лишать меня гражданства. Только если провернут все по каким-то новым правилам. Тут я уже ничего не поделаю.

Сегодня я полноценный гражданин РФ. Сейчас это приоритет, здесь не пользуюсь украинским паспортом. Самое главное, чтобы у меня не забрали российский паспорт (смеется).

– А что для тебя значит российское гражданство?

– Очень многое. В первую очередь, это возможность в будущем попасть в сборную России.

Впервые вопросом о получении гражданства РФ начал заниматься еще до переезда в Австрию. А вот заявление на футбольное гражданство писал уже этой зимой, еще даже не понимая, получится ли уехать из Австрии.