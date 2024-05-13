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    • Футболист «Мурома»: «Украинским паспортом не пользуюсь, главное, чтобы не забрали российский»

    Футболист «Мурома»: «Украинским паспортом не пользуюсь, главное, чтобы не забрали российский»

    Полузащитник «Мурома» Артур Мурза рассказал о получении российского гражданства.

    • Футболист родился на Донбассе.
    • До переезда в Россию он выступал за австрийский «Капфенберг».
    • В «Муроме» Мурза с марта 2024 года.

    – Готов к лишению гражданства Украины?

    – Я ничего не нарушал. И от украинского гражданства не отказывался. Они не имеют права лишать меня гражданства. Только если провернут все по каким-то новым правилам. Тут я уже ничего не поделаю.

    Сегодня я полноценный гражданин РФ. Сейчас это приоритет, здесь не пользуюсь украинским паспортом. Самое главное, чтобы у меня не забрали российский паспорт (смеется).

    – А что для тебя значит российское гражданство?

    – Очень многое. В первую очередь, это возможность в будущем попасть в сборную России.

    Впервые вопросом о получении гражданства РФ начал заниматься еще до переезда в Австрию. А вот заявление на футбольное гражданство писал уже этой зимой, еще даже не понимая, получится ли уехать из Австрии.

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    Источник: Sport24

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    13.05.2024 22:34
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    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
    1715634760
    Сегодня я полноценный гражданин РФ. Сейчас это приоритет==== Тады какого хера от украинского паспорта не хочет отказываться, учитывая нынешнюю ситуацию ? А потому что больно хитрожолый, знает что с украинским ему проще в европейский клуб воткнуться, если што.На двух стульях усидеть--как бы жолу пополам не разорвать.Гы гы
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