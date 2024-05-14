«Локомотив» рассматривал двух тренеров на замену Галактионову

Станислав Черчесов или Марко Николич могли возглавить «Локомотив».
В итоге клуб решил продлить контракт с действующим тренером Михаилом Галактионовым. Причина – дефицит бюджета.
«Потенциальные кандидаты на пост главного тренера в лице Николича или Черчесова настаивали бы на масштабной перестройке команды, что понесло бы за собой большие затраты.
Клуб же испытывает проблемы с бюджетом после ухода немецкого менеджмента. В связи с этим будет только несколько трансферов – центральный нападающий и игрок в группу атаки.
Все эти факторы привели к решению оставить Галактионова на посту тренера», – сообщил источник.
- Галактионов в «Локо» с ноября 2022 года.
- Команда идет на 4-м месте в РПЛ с 47 очками в 28 турах.
- Контракт с тренером продлят на 2 года с сохранением зарплаты на уровне 5 млн рублей в месяц.