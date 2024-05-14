«Локомотив» рассматривал двух тренеров на замену Галактионову

Станислав Черчесов или Марко Николич могли возглавить «Локомотив».

В итоге клуб решил продлить контракт с действующим тренером Михаилом Галактионовым. Причина – дефицит бюджета.

«Потенциальные кандидаты на пост главного тренера в лице Николича или Черчесова настаивали бы на масштабной перестройке команды, что понесло бы за собой большие затраты.

Клуб же испытывает проблемы с бюджетом после ухода немецкого менеджмента. В связи с этим будет только несколько трансферов – центральный нападающий и игрок в группу атаки.

Все эти факторы привели к решению оставить Галактионова на посту тренера», – сообщил источник.