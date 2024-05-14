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    • «Локомотив» рассматривал двух тренеров на замену Галактионову

    «Локомотив» рассматривал двух тренеров на замену Галактионову

    Станислав Черчесов или Марко Николич могли возглавить «Локомотив».

    В итоге клуб решил продлить контракт с действующим тренером Михаилом Галактионовым. Причина – дефицит бюджета.

    «Потенциальные кандидаты на пост главного тренера в лице Николича или Черчесова настаивали бы на масштабной перестройке команды, что понесло бы за собой большие затраты.

    Клуб же испытывает проблемы с бюджетом после ухода немецкого менеджмента. В связи с этим будет только несколько трансферов – центральный нападающий и игрок в группу атаки.

    Все эти факторы привели к решению оставить Галактионова на посту тренера», – сообщил источник.

    • Галактионов в «Локо» с ноября 2022 года.
    • Команда идет на 4-м месте в РПЛ с 47 очками в 28 турах.
    • Контракт с тренером продлят на 2 года с сохранением зарплаты на уровне 5 млн рублей в месяц.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:08
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    Комментарии (1)
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    sined1951
    1715708212
    Правильно сделали. Нечего без конца тренеров менять, тем более что на чемпионство претендовать не будут.
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