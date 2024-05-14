Президент Ла Лиги заявил, что Мбаппе перейдет в «Реал»

Хавьер Тебас подтвердил, что Килиан Мбаппе продолжит карьеру в Испании.

После ухода из «ПСЖ» 25-летний нападающий присоединится к «Реалу».

«Мбаппе будет игроком «Реала» в следующем сезоне. Если они подпишут пятилетний контракт, то у Килиана будет пять шансов выиграть Лигу чемпионов.

Мбаппе входит в число лучших футболистов мира. Еще у «Реала» есть Винисиус и Беллингем. У Мадрида будет отличная команда. Но это не гарантирует им титулы», – сказал президент Ла Лиги.