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    Президент Ла Лиги заявил, что Мбаппе перейдет в «Реал»

    Хавьер Тебас подтвердил, что Килиан Мбаппе продолжит карьеру в Испании.

    После ухода из «ПСЖ» 25-летний нападающий присоединится к «Реалу».

    «Мбаппе будет игроком «Реала» в следующем сезоне. Если они подпишут пятилетний контракт, то у Килиана будет пять шансов выиграть Лигу чемпионов.

    Мбаппе входит в число лучших футболистов мира. Еще у «Реала» есть Винисиус и Беллингем. У Мадрида будет отличная команда. Но это не гарантирует им титулы», – сказал президент Ла Лиги.

    • В этом сезоне Мбаппе забил 27 голов и сделал 7 ассистов в 29 матчах Лиги 1.
    • Он провел в «ПСЖ» 7 лет.
    • Француз перейдет в «Реал» в качестве свободного агента.

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    Источник: Calcio e Finanza

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    Комментарии (1)
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    Mirak92
    1715703467
    Винисиусу будет не сладко .Два единоличника в команде ,перебор
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