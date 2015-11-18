УЕФА не планирует отменять матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА не планирует отменять 5-й тур Лиги чемпионов и Лиги Европы, несмотря на теракты в Париже, которые произошли 13 ноября.

«Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе пройдут в запланированные сроки. УЕФА очень строго следит за обеспечением безопасности и плотно работает с принимающими клубами и местными властями для максимального обеспечения и гарантии безопасности для всех участников матчей. УЕФА не вводит директивы для болельщиков гостевых команд», – говорится в заявлении УЕФА.

Напомним, ранее из-за террористической угрозы были отменены матчи Бельгия – Испания и Германия – Голландия.