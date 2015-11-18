Лухвич: «Низкая посещаемость в Беларуси из-за того, что игроки на поле катают вату»

Тренер дубля «Минска» Александр Лухвич, в прошлом выступавший за «КАМАЗ-Чаллы», «Уралан» и московское «Торпедо», считает, что белорусский футбол страдает от недостатка атакующей игры.

«Прививаю стиль, чтобы было больше опасных моментов, больше голов. Это нравится зрителям. Посмотрите на посещаемость высшей лиги. Почему не идeт болельщик на футбол? Катают вату, как говорят. А нужно играть, чтобы были голы, опасные моменты. Стараюсь, чтобы наши игроки играли в атаку», – цитирует Лухвича Tribuna.