Глушаков: «Слуцкий в раздевалке ничего не говорил, просто поздравили Игнашевича с рекордом»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал исход товарищеского матча против команды Хорватии (1:3).

«Всегда плохо проигрывать. Каждое поражение – это грусть и обида. Но все-таки матч был товарищеским, так что ничего страшного. Зато всех ребят проверили. Нам предстоят еще интересные игры впереди, так что прорвемся», – говорит Глушаков.

По словам футболиста, главный тренер Леонид Слуцкий ничего не сказал в раздевалке по поводу игры.

«Пока ничего. Просто дружно поздравили Игнашевича с рекордом, Леонид Викторович пожелал всем удачи и хорошо тренироваться».

Также Глушаков, который родился в Ростовской области, сказал, что 80 человек пришли на матч поболеть лично за него.