Караваев: «Проигрывать Азербайджану с таким счетом неприемлемо»

Защитник молодежной сборной России Вячеслав Караваев прокомментировал поражение в матче отборочного турнира Евро-2017 против сверстников из Азербайджана (0:3).

«Нет объяснений случившемуся, не забили свои моменты, пропустили глупые мячи, в итоге проиграли. Мы можем только на себя обижаться. Сейчас все находятся в подавленном состоянии. Проигрывать сборной Азербайджана с таким крупным счетом неприемлемо. Надеюсь, такого больше не повторится. Что говорил Хомуха в раздевалке? Тут и не надо было ничего говорить, все все понимали», – говорит Караваев.

Также футболист оценил турнирные перспективы российской команды.

«Я бы не сказал, что шансы уменьшились, надо все оставшиеся игры выигрывать, и тогда мы выйдем на Евро. Я считаю, еще есть шансы, надо взять максимум очков, плюс соперники будут друг с другом играть. Ну и удача должна повернуться к нам лицом».

После четырех туров молодежная сборная России имеет три очка и занимает пятую позицию в таблице своей отборочной группы.