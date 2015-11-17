Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Пименов: «Большой результативности в матче с Хорватией не жду»

    Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов не ждет большой результативности от команды Леонида Слуцкого в предстоящем матче со сборной Хорватии.

    «Большой результативности не жду, честно. На тех, кто хочет себя излишне проявить, это все может сказаться не лучшим образом. Надо понимать свои сильные и слабые стороны, чтобы грамотно всей этой информацией пользоваться. Если честно, то я бы даже поспорил кто сильнее: Португалия или Хорватия? Балканцы играют в более жесткий и оборонительный футбол, исполнители у них качественнее», - считает Пименов.

    Товарищеский матч Россия - Хорватия состоится во вторник, 17 ноября, в 19:00 по московскому времени.

    Полностью эксклюзивное интервью Руслана Пименова можно прочитать на страницах «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2015 15:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11