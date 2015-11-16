Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Плетикоса: «Рад посмотреть шикарный матч Россия – Хорватия»

    Экс-вратарь «Ростова» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса уверен, что товарищеский матч между Россией и Хорватией получится выдающимся.

    «Когда я узнал, что эта игра пройдет именно в Ростове, то был очень счастлив. Поскольку наконец у меня появилась возможность там побывать и к тому же посмотреть такой шикарный матч, как Россия – Хорватия.

    Я думаю, что на поле будет футбол в рамках типичной товарищеской встречи. Потому что у нас уже много травмированных. И Модрич, и Ракитич точно не помогут сборной Хорватии. Ковачич будет играть в «молодежке». Так что есть уже много отказов.

    Поэтому это будет классический спарринг, в котором для тренеров очень важно будет посмотреть ребят, не принимавших участие в квалификации к чемпионату Европы. У них появится возможность увидеть в деле новых игроков, чтобы понять, на кого из них они смогут рассчитывать уже во Франции», - сказал Плетикоса.

    Источник: Eurofootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2015 18:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +581

      Sergh4 16 ноября 2015, 21:18

      Добро пожаловать, Стипе! В Ростове тебя любят!!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11