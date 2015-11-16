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    Нойер и Швайнштайгер не сыграют против Голландии

    За сборную Германии в предстоящем товарищеском матче с командой Голландии не сыграют сразу несколько футболистов, принимавших участие в игре с французами (0:2). Об этом сообщает официальная группа немецкой сборной В контакте.

    Главный тренер национальной команды Йоахим Лев решил предоставить отдых вратарю Мануэлю Нойеру, полузащитнику Бастиану Швайнштайгеру и нападающему Лукасу Подольски.

    Защитник Жером Боатенг, испытывающий боли в правом колене, и коллега по обороне Йонас Хектор, у которого ушиб бедра, также не примут участия в матче. Кроме того, в молодежную сборную Германии на матч с Австрией отправился полузащитник Лерой Сане. Таким образом, в расположении сборной остаются 3 вратаря и 15 полевых игроков.

    Игра состоится 17 ноября в Ганновере. Планируется, что встречу посетит канцлер Германии Ангела Меркель.

    Источник: «ВКонтакте»

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    16.11.2015 02:41
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