Мората: «Матч с «Миланом» – это наше класико»

Бывший нападающий мадридского «Реала», ныне игрок «Ювентуса», Альваро Мората сравнил предстоящую игру его команды против «Милана» в чемпионате Италии с испанским класико «Реал» – «Барселона».

«Матч с «Миланом» как финал для нас, если брать в расчет наше положение в лиге. Это наше класико, учитывая предысторию этого противостояния. Это большая игра, в которой не сильно важна форма, в которой находилась та или иная команда последнее время, все будут играть на полную катушку.

Мы снова стали прежним «Ювентусом», который голоден до побед и порождает в соперниках страх. Наша цель набрать как можно больше очков перед рождеством и войти в зону Лиги чемпионов», – рассказал Мората.