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  • Товарищеский матч. Россия с минимальным счетом одолела Португалию

Товарищеский матч. Россия с минимальным счетом одолела Португалию

14 ноября 2015, 19:01
19

В товарищеском матче, который состоялся в Краснодаре, сборная России нанесла минимальное поражение команде Португалии.

Россияне играли острее и имели несколько хороших моментов. Под самый занавес встречи Роман Широков после паса Артема Дзюбы все-таки смог огорчить голом гостей, тем самым принеся российской сборной минимальную победу.

Товарищеский матч

Россия – Португалия – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 – Широков, 88.

Россия: Акинфеев, Игнашевич, А. Березуцкий, Кузьмин (Шишкин, 45), Дзагоев, Жирков, Денисов, Широков, Самедов (Смолов, 65), Мамаев (Игнатьев, 76), Дзюба.

Португалия: Патрисиу, Элизеу, Соареш, Алвеш, Пепе, Нани, Андре (Невеш, 71), Виллиам Карвалью, Мариу (Рафа, 89), Гуэдес (Перейра, 80), Оливейра (Лукас, 70).

Предупреждения: Смолов, 74; Невеш, 78.

Судья: Милорад Мажич (Врбас).

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Европа Россия Португалия
Комментарии (19)
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pravda
1447517332
Дзюбе или 100% момент нужен или что бы от него мяч сам залетел...по другому никак!
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Вомбат
1447517492
Рабочий гол такой, оттого особенно приятно. А что Дзюбы, то он отдал голевой пас в матче с Португалией, и это разве мало?
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FKulagin
1447517499
И кто бы что не говорил - Слуцкий лучший!
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Виталий1
1447518024
В кои-то веки мне сборная наша понравилась. И играли грамотно с серьёзным соперником, и комбинации были (наконец-то!) и моменты... И гол хороший, трудовой, а не халявный.
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KosSidFCZP
1447520950
Чего то как то от матча к матчу то не приходится!Но сегодня нормуль играли,только реализацию бы вот конечно поправить!
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roma819
1447522509
И вновь Дзюба! Тащит сборную. ..
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PNZ1985
1447523706
пОРТУГЕЗА СКУЧАЛА ПО ПЛАКСЕ!
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slavа0508
1447524057
Ну не надо делать выводы из товарнеков ,,,,что б потом не ожидать чего не будет
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нейтралитет2
1447525141
Всех с победой
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Любер
1447526846
Только вернулся. Не было возможности посмотреть игру. Но судя по видеообзору, играли хорошо. Всех с победой.Хоть и товарняк,но приятно.
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