Товарищеский матч. Россия с минимальным счетом одолела Португалию

В товарищеском матче, который состоялся в Краснодаре, сборная России нанесла минимальное поражение команде Португалии.

Россияне играли острее и имели несколько хороших моментов. Под самый занавес встречи Роман Широков после паса Артема Дзюбы все-таки смог огорчить голом гостей, тем самым принеся российской сборной минимальную победу.

Товарищеский матч

Россия – Португалия – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 – Широков, 88.

Россия: Акинфеев, Игнашевич, А. Березуцкий, Кузьмин (Шишкин, 45), Дзагоев, Жирков, Денисов, Широков, Самедов (Смолов, 65), Мамаев (Игнатьев, 76), Дзюба.

Португалия: Патрисиу, Элизеу, Соареш, Алвеш, Пепе, Нани, Андре (Невеш, 71), Виллиам Карвалью, Мариу (Рафа, 89), Гуэдес (Перейра, 80), Оливейра (Лукас, 70).

Предупреждения: Смолов, 74; Невеш, 78.

Судья: Милорад Мажич (Врбас).