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  • «Шахтер» и «Антальяспор» в товарищеском матче забили по одному голу

«Шахтер» и «Антальяспор» в товарищеском матче забили по одному голу

14 ноября 2015, 04:26

Заполняя очередную паузу, связанную с играми сборных, «Шахтер» отправился в Турцию, где провел товарищеский матч с представителем местной Суперлиги – «Антальяспором». Традиционно главный тренер «горняков» Мирча Луческу задействовал в поединке молодых воспитанников академии и предоставил игровую практику резервистам.

Благодаря точному удару Бекмезджи на 18-й минуте счет в матче открыли хозяева поля, однако сразу после перерыва бразильский защитник «Шахтера» Исмаили забил ответный мяч, установив тем самым окончательный результат встречи – 1:1.

Источник: ФК «Шахтер»
Товарищеские матчи Антальяспор Шахтер Исмаили
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