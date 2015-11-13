Мини-футбол. «Газпром-ЮГРА» – в «Финале четырех» Кубка УЕФА

Действующий чемпион России по мини-футболу «Газпром-Югра» вслед за победами над обладателем трофея казахским «Кайратом» (5:2) и хозяином мини-турнира группы С элитного раунда самого престижного клубного турнира Европы венгерским «Дьром» (5:2), досрочно решив задачу выхода в «Финал четырех», в своей заключительной встрече квартета всухую переиграл чешский «Эра-ПАК» из Хрудима – 6:0.

Уже к перерыву подопечные бразильского специалиста Кака усилиями Робиньо, Ивана Сигнева и Эдера Лимы отправили в ворота чехов три безответных мяча, повторив тот же успех и во втором тайме – хет-трик записал на свой счет Эдер Лима, в активе Робиньо дубль.

Напомним, что «Финал четырех» Кубка УЕФА будет разыгран весной 2016 года. Точные сроки и место проведения решающей стадии борьбы за трофей станут известны позднее. Полный состав участников «Финала четырех» определится в воскресение вечером.