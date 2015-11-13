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    Дрогба: «Виллаш-Боашу нужно научиться общаться»

    Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба поделился своим мнением о работе Андре Виллаш-Боаша, который в свое время возглавлял лондонский клуб.

    «Его ошибкой было думать, что все будет просто, что все должны только делать так, как он говорит, и победы придут. Но также нужно научиться слушать и общаться, иначе ты обречен на провал в таком клубе, как «Челси». Кроме того, Андре не следовало вводить в состав такое количество новых игроков. Хотя мы и не жаловались, но недовольство присутствовало, и атмосфера в команде испортилась», – написал Дрогба в своей автобиографии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2015 21:20
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