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    В.Березуцкий: «Серия Акинфеева в Лиге чемпионов? Это серия команды»

    Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий выразил мнение, что в серии вратаря армейцев Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов из 35 матчей подряд с пропущенными голами нет ничего мистического.

    «Серия Акинфеева? Мистического ничего нет. В Лиге чемпионов собраны команды очень хорошего уровня. Не стоит относить серию только к Игорю, это серия команды. Но в спорте на эти серии неудачные мы внимания не обращаем. На данный момент перед нами стоит задача выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Предстоит самый важный матч, с «Вольфсбургом». Надеюсь, в Москве с немцами сыграем лучше, чем в гостях», - сказал Березуцкий.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.11.2015 18:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2564

      атеист 31 марта 2017, 11:55

      Какая разница чья серия, итог один.

      0
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      Рейтинг: +72

      HardPony 13 ноября 2015, 23:51

      прикол в том,что Акинфей уже лет 5 минимум как остановился в развитии вратарского мастерства. уехал бы в свое время в Европу,глядишь сейчас бы уже считали его кубки ЛЧ,а не пропущенные мячи.

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 13 ноября 2015, 22:37

      Правильно сказал..., будем болеть!

      1
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