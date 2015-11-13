Якунин: «Не знаю, останусь ли в исполкоме РФС, это будет зависеть от Мутко»

Бывший глава ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин сообщил, что его будущее в исполкоме РФС будет зависеть от решения и политики, которую будет проводить министр спорта РФ и глава организации Виталий Мутко. Нынешний глава РЖД Олег Белозеров уже дал понять, что не собирается вступать в исполком РФС.

«Состою в исполкоме РФС до сих пор. Пока не решил, останусь ли в нем. Это зависит от той политики, которую будет Мутко проводить. Я собираюсь со своими коллегами связаться, переговорить, а там посмотрим», – проинформировал Якунин.