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    Галактионов: «Баланс топовых легионеров и россиян пока найден не во всех клубах РФПЛ»

    Старший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в РФПЛ.

    «Скажу так: я всегда с недоумением смотрю на некоторые наши клубы, в составах которых выходят абсолютно посредственные иностранные игроки, за трансферы которых еще и были заплачены определенные деньги. Группы молодых игроков есть и “Зените”, и в “Локомотиве”, и в “Спартаке”, и в ЦСКА, и в “Краснодаре”, и в “Рубине”, в других клубах. Мы видим, какими темпами растет качество работы в академиях. Конечно, степень их вовлеченности в игровой процесс сейчас определяется текущими задачами клуба. Не получится достойно выступать в Лиге чемпионов, имея в составе только молодежь. Необходимо соблюдать баланс топовых легионеров и россиян. Он пока найден не во всех клубах РФПЛ. В командах обязательно должна быть здоровая конкуренция.

    Нельзя допускать ситуаций, когда место в составе отдается только благодаря правильному паспорту. Но одно дело, когда молодой игрок работает вместе с высококлассными легионерами и старается тянуться к их уровню. Другое – когда на поле выходят посредственные иностранцы, а молодежи даже не предоставляется шанса проявить себя. Искусственные эти инициативы или нет, но нам надо определиться, растим и готовим ли мы доморощенных игроков или пытаемся делать футбольный бизнес», - отметил Галактионов.

    Источник: ТАСС

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    13.11.2015 15:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 13 ноября 2015, 20:00

      Лимит надуманая и политически ангажироанная вещь.

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      Рейтинг: +54

      Juventini_24 13 ноября 2015, 19:48

      А пускай исполком РФС решает, кто из легионеров посредственный, а кто нет. А лучше вообще пускай составы клубов на игры формируют, не стоит только лимитом на легионеров ограничиваться. И тогда на ЧМ 18 мы всех порвём)

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