Коста изъявил желание вернуться в «Атлетико»

Нападающий «Челси» Диего Коста вновь хочет выступать за мадридский «Атлетико». Об этом сообщает издание Cadena Ser.



По информации источника, 27-летний испанец рассказал о своем желании руководству «матрасников». Возвращение Косты может состояться только по окончению сезона, при этом форварду придется пойти на уменьшение зарплаты.



В десяти матчах нынешнего сезона английской Премьер-лиги Диего Коста забил два гола и сделал две результативные передачи.

По данным transfermarkt.de, стоимость испанца составляет 50 миллионов евро.