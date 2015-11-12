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    Эвра: «В АПЛ футбол напоминает бокс, а Серии А – шахматы»

    Защитник «Ювентуса» и бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра сравнил чемпионаты Италии и Англии.

    «В АПЛ много адреналина и желания, но я бы не назвал этот чемпионат самым сложным. Просто посмотрите, каково играть против середняков Серии А: они готовы бороться, знают свои позиции и фантастически подготовлены», - говорит Эвра.

    По его мнению, итальянский футбол напоминает шахматы.

    «Матч АПЛ – это поединок боксеров: все атакуют, и в результате устает и проигрывает слабейший. В Италии же игры напоминают шахматы. Здесь нужно обдумывать каждое действие».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    12.11.2015 21:45
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