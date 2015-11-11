Врач: «Месси не сыграет против «Реала», риск слишком высок»

Врач сборной Аргентины Омеро де Агостино считает, что нападающий сборной и «Барселоны» Лионель Месси не сможет сыграть в «классико».

«Я считаю, что Месси не будет готов к «классико». Он может выйти на поле, но не в лучших кондициях. Очень высок риск рецидива. Тренер не может считать, что Месси будет готов», – сказал Омеро де Агостино.

Напомним, что в матче с «Лас-Пальмасом» Месси получил травму связок колена. Ранее появилась информация о том, что аргентинец сыграет в матче с «Реалом».