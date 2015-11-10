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    Месси спешит восстановиться к матчу с «Реалом»

    Травмированный нападающий «Барселоны» Лионель Месси форсирует восстановление, чтобы иметь возможность сыграть в матче 12-го тура Примеры против «Реала».

    Сообщается, что аргентинец добился значительного прогресса и интенсивно занимался на клубной базе в понедельник, причем тренировка включала в себя и работу с мячом. Месси оставил хорошее впечатление, и теперь его ждет завершающая часть восстановительного процесса.

    На сегодняшний день остается вероятность того, что лидер каталонцев сможет сыграть в класико.

    Матч «Реал» - «Барселона» состоится 21 ноября. Подопечные Луиса Энрике лидируют в Примере, опережая идущий вторым "Реал" на три очка.

    Источник: Mundodeportivo

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    10.11.2015 19:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3

      joooc 11 ноября 2015, 00:47

      Эти лохи из реала опять проиграют

      0
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      Рейтинг: +224

      Ele13 10 ноября 2015, 20:31

      Терпения и удачи Лионелю.

      0
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      Рейтинг: +3

      joooc > Ele13 28 января 2016, 20:56

      Дурной что ли ты.

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