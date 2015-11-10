Месси спешит восстановиться к матчу с «Реалом»

Травмированный нападающий «Барселоны» Лионель Месси форсирует восстановление, чтобы иметь возможность сыграть в матче 12-го тура Примеры против «Реала».

Сообщается, что аргентинец добился значительного прогресса и интенсивно занимался на клубной базе в понедельник, причем тренировка включала в себя и работу с мячом. Месси оставил хорошее впечатление, и теперь его ждет завершающая часть восстановительного процесса.

На сегодняшний день остается вероятность того, что лидер каталонцев сможет сыграть в класико.

Матч «Реал» – «Барселона» состоится 21 ноября. Подопечные Луиса Энрике лидируют в Примере, опережая идущий вторым «Реал» на три очка.