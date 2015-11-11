Коноплянка: «Сейчас я думаю только о победе со сборной Украины в стыковых матчах»

Полузащитник «Севильи» и сборной Украины Евгений Коноплянка уверен, что победа над «Реалом» в матче 11-го тура Примеры (3:2) вдохновит его на матчи за национальную команду. Напомним, украинцам предстоит разыграть путевку на Евро-2016 со сборной Словении.

«Я уже не думаю о победе над «Реалом», сейчас все мои мысли заняты тем, чтобы выиграть со сборной Украины. Но успех в матче с мадридцами придает дополнительную мотивацию в следующих играх, и не имеет значения, кто будет соперником», – говорит Коноплянка.

Также футболист рассказал о том, как был забит второй гол в ворота «Реала». Автором этого мяча стал Эвер Банега, а голевой пас ему отдал Коноплянка.

«Банега кричал громче, чем болельщики, так что у меня просто не было иного выбора, кроме как отдать ему передачу».

Украина сыграет со Словенией 14 и 17 ноября. Первая встреча состоится во Львове.