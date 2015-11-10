Бен Арфа: «Я вернулся из ада»

Полузащитник «Ниццы» и бывший игрок «Ньюкасла» Атем Бен Арфа рассказал о том, что ему пришлось пережить, когда он был исключен из основной команды «сорок» и переведен в резерв.

«Это был худший отрезок в моей карьере, настоящий ад. В августе 2014 года меня отправили в резервную команду, и это было ужасно унизительно: на протяжении недель я занимался с 16– и 17-летними футболистами. Меня били по больному месту, и моя жизнь стала кошмаром. Когда же я подписал договор с «Ниццей» и думал, что все закончилось, трансфер был запрещен», – делится воспоминаниями Бен Арфа.

По словам футболиста, облегчение наступило только тогда, когда ему удалось перейти во французский клуб.

«Я чувствовал себя заточенным в темной комнате или в бесконечном тоннеле. Передо мной были ад и безысходность. Я не видел света и был в тюрьме. Я пробовал утешать себя тем, что все вот-вот вернется в норму, и я найду правильную дорогу. Перейдя в «Ниццу», я вернулся из ада», – добавил Бен Арфа.