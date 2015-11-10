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    Бердыев может возглавить «Рубин» зимой 

    Наставник «Ростова» Курбан Бердыев, по всей вероятности, вернeтся в «Рубин», в котором специалист проработал с 2001-го по 2013-й год и дважды приводил казанский клуб к победе в чемпионате России в 2008-м и 2009-м годах.

    Бердыев может перебраться в Казань уже этой зимой, по окончанию осенней части сезона в РФПЛ. Нынешний наставник «Рубина» Валерий Чалый при этом останется в клубе на правах одного из помощников главного тренера.

    Напомним, что на данный момент «Ростов», возглавляемый Бердыевым, обосновался на втором месте в таблице, имея в своем активе 30 очков после 15-ти туров. «Рубин» занимает 10-е место, набрав при этом 16 очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.11.2015 15:36
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +18

      Стрельцов и Яшин лучшие 11 ноября 2015, 04:04

      в новостях сайта в основном заметки из желтой прессы

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 10 ноября 2015, 20:31

      не понимаю смысл менать команду с 30 очками на аутсайдера.

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 10 ноября 2015, 20:23

      Зачем Бердыеву сейчас это нужно?

      2
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      Рейтинг: +459

      sour12 10 ноября 2015, 19:47

      как то не верится когда в ростов перешла половина рубина да и всё впорядке в новом клубе....

      1
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      Рейтинг: +101

      Ver 10 ноября 2015, 19:29

      Да конечно, в гостях хорошо, а дома лучше, пора возвращаться, а обиды, да какие могут быть обиды у человека, который всем всё доказал и если вернётся, то как победитель

      0
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      Рейтинг: +81

      Любер > Ver 10 ноября 2015, 19:58

      Действительно, победитель. Жаль Рубин, хорошая команда была. Тренер Бердыев отличный, не чета боашам с моуриньями.

      1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 10 ноября 2015, 19:14

      Этого не будет т.к после понесенных унижений и оскорблений ммногоуважаемый второй раз в этуреку н войдет

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 ноября 2015, 17:59

      В Ростове тоже стадион строится- а с деньгами везде в России плохо(кризис знаете-ли)

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 10 ноября 2015, 17:57

      Как говорил Глеб Жеглов-:"Xyй вам,а не Шарапова"!

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Клим Чугункин. 10 ноября 2015, 18:00

      Жёстко но правильно

      2
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      Рейтинг: +50

      FIRESTAR > Клим Чугункин. 10 ноября 2015, 18:53

      Не совсем верная цитата))

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 10 ноября 2015, 17:55

      источник сомнительный .

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      Рейтинг: +1297

      compka 10 ноября 2015, 17:40

      эти слухи распространяют подрывники, успех Ростова Бекиича покоя не дает

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