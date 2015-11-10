Маротта: «Ювентус» должен попасть в Лигу чемпионов

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал о задачах клуба в нынешнем сезоне.

«Третье место – задача-минимум на текущий сезон. «Ювентус» должен попасть в Лигу чемпионов. Мы не теряем надежду выиграть чемпионат Италии. Будет непросто: возможно, впервые за долгое время в чемпионате ведется серьезная борьба за победу», – говорит Маротта.

Также гендиректор туринцев поделился своим мнением о состоянии «Ромы» и «Интера».

«Ситуация в «Роме» стабилизировалась – это очень серьезный соперник. «Интер» может стать серьезным претендентом на скудетто. Они заслуженно идут в лидерах Серии А».

Кроме того, Маротта признался, что больше всего мечтает об успехе в ЛЧ.

«Я буду очень рад, если мы снова победим в чемпионате, но главная мечта – выиграть Лигу чемпионов».

После 12-ти туров Серии А «Ювентус» находится на седьмом месте, отставая от третьей позиции на восемь баллов.