Роналду: «Я счастлив, ведь не каждый игрок может сделать фильм о себе»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился своими чувствами от выхода посвященного ему документального фильма. Радость футболиста не очень омрачает даже поражение от «Севильи» (2:3), которое мадридцы потерпели накануне.

«Конечно, я немного расстроен из-за вчерашнего матча, но я не буду смешивать это с сегодняшним днем, потому что этот день – один из самых важных в моей жизни. Не каждый игрок имеет возможность сделать фильм о себе. Это уникальный момент моей жизни. Я счастлив и хочу насладиться этим», – признался Роналду.