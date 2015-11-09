Рамос: «Севилья» воспользовалась всеми своими моментами»

Защитник мадридского «Реала« Серхио Рамос считает, что его команда потеряла три важнейших очка в матче с «Севильей«.

«У нас не получилось осуществить план на игру, что отразилось на итоговом результате. Этот стадион – один из самых сложных в лиге. «Севилья» воспользовалась всеми своими моментами, она заслужила победу. «Реал» потерял важные три очка, но чемпионат долгий. Нам стоит скорее забыть об этой неудаче и двигаться дальше», – заявил Рамос.

Напомним, что матч 11-го тура испанской Примеры «Севилья» – «Реал» закончился со счетом 3:2.