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    Черевченко: «Был план сыграть вторым номером»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча против «Зенита» (2:0).

    - Перед матчем много разговаривали с ребятами. Было видно, что после «Бешикташа» сил осталось мало. Психологически - наоборот все в норме. Сегодня команда отдавалась полностью. Вообще, к ребятам нет вопросов по всему сезону. Даже после «Кубани» их не было. Команда преподнесла подарок ко дню рождения Ольги Юрьевны. Но при этом я думаю, что свой гол «Зенит» все равно заслужил - у них были неплохие моменты.

    - «Ужас» конца октября закончился?

    - Ужас? Никакого ужаса не было. Можно назвать это несчастным случаем. Матч с «Кубанью»? Бывает такое, что у одной команды залетает все, а у другой ничего не залетает. Я пересматривал ту игру - счет должен был быть 8:6 в нашу пользу. Но тем и интересен футбол...

    - Какой план был на игру?

    - План есть перед каждой игрой, и ребята этот план выполняют. Сегодня был план сыграть вторым номером. Что у нас лучше всего и получается.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    08.11.2015 22:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 9 ноября 2015, 00:43

      Играли вы болbше первым номером в этой игре и весbма успешно.

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 23:10

      Удачи "Локомотиву".

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