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    Гамула: «Считаю, что Бердыев – лучший тренер в России»

    Главный тренер молодeжного состава «Ростова» Игорь Гамула поделился своим мнением о матче 15 тура чемпионата России «Урал» - «Ростов», который завершился победой гостей со счетом (2:1).

    «Игра была очень сложной для обоих клубов. Погодные условия, очень тяжелое поле. Видно было, что футболисты скользят. Очень тяжело было игрокам стоять на ногах. Но футбол, все равно, получился очень боевым. Терпение «Ростова» принесло свои плоды. «Ростов» тем и славится сейчас, что терпит.

    Сразу видно, что ребята играют с желанием и настроением. Ни у кого нет безразличия. У команды подобрался очень хороший коллектив. Это приносит свои плоды и результаты. Второе место «Ростова» — в первую очередь заслуга Бердыева. Он сумел все выстроить. Считаю, что Бердыев является лучшим тренером в России», - заявил Гамула.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.11.2015 17:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 9 ноября 2015, 00:56

      Не знаю на каком месте закончит Ростов в этом сезоне,но согласитесь,волевая игра чувствуется.Простят меня москвичи,но вас нужно двигать.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 ноября 2015, 20:01

      Ростов чемпион...(пошутил) -2 место

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 ноября 2015, 18:37

      А кому же это Слуцкий так приглянулся. Взяли на 4 матча в сборную и хватит. Тренера - труса на ЧЕ-2016 нам не надо!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 7 ноября 2015, 18:07

      а вот товарищ федун совсем другого мнения..

      0
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      Рейтинг: +1368

      Taps 7 ноября 2015, 17:31

      Согласен.
      Беру в "Зенит" после Боша.

      -1
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      Рейтинг: +69

      Denros > Taps 7 ноября 2015, 17:46

      Нужен ты ему со своим Зенитом.

      -1
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