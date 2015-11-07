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    Смолов: «Рассчитываем взять три очка в игре с ЦСКА»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал в каком настроении команда подходит к поединку 15 тура чемпионата России против московского ЦСКА.

    «Настроение хорошее. Нам удалось одержать очень важную победу в плане турнирного положения, и наши шансы на выход в плей-офф Лиги Европы существенно увеличились. Команда обретает свою игру, и результаты об этом свидетельствуют. Поэтому с хорошим настроением подходим к игре с ЦСКА и рассчитываем набрать три очка.

    Мы вработались в график «две игры в неделю». Плюс много новых футболистов, начинаем потихоньку сыгрываться. Все это вместе дает плоды. Нас не устраивали результаты, все сплотились одной идеей, стали поддерживать друг друга, и это видно на поле.

    На ЦСКА настраиваемся не как на любую другую игру, но на них, в принципе, настраиваться не нужно. Все прекрасно отдают себе отчет о том, какой матч предстоит в воскресенье и против какого соперника», - сказал нападающий.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    07.11.2015 13:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1368

      Taps 7 ноября 2015, 17:30

      Смолов, надери москвичей !

      0
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      Рейтинг: +12

      alexxxl93 7 ноября 2015, 16:13

      удачи красу

      0
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      Рейтинг: +387

      petlyra 7 ноября 2015, 13:44

      Рассчитывать не вредно.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > petlyra 7 ноября 2015, 13:45

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