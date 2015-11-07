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    АПЛ. «МЮ» добился победы над «Вест Бромвичем» и другие результаты

    Завершилось несколько матчей 12-го тура АПЛ. "Лестер" со счетом 2:1 взял верх над "Уотфордом". "Вест Хэм" и "Эвертон" не смогли склонить чашу весов в чью-либо сторону, завершив встречу ничьей 1:1. "Манчестер Юнайтед" сумел добиться уверенной победы над "Вест Бромвичем".

    Еще в двух субботних играх судьбу матчей решил единственный гол. Душан Тадич забитым мячом с пенальти принес "Саутгемптону" гостевую победу над "Сандерлендом". А Джонатан Хаусон помог "Норвичу" оставить не у дел "Суонси".

    Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

    Лестер – Уотфорд – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Канте, 52; 2:0 – Варди, 65 (с пенальти); 2:1 – Дини, 75 (с пенальти).

    Манчестер Юнайтед – Вест Бромвич – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Лингард, 52; 2:0 – Мата, 90 (с пенальти).

    Норвич – Суонси – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Хаусон, 70.

    Сандерленд – Саутгемптон – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Тадич, 69 (с пенальти).

    Вест Хэм – Эвертон – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Лансини, 30; 1:1 – Лукаку, 43.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2015 19:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 01:49

      "Борсмуну" крепости.

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