АПЛ. «МЮ» добился победы над «Вест Бромвичем» и другие результаты

Завершилось несколько матчей 12-го тура АПЛ. "Лестер" со счетом 2:1 взял верх над "Уотфордом". "Вест Хэм" и "Эвертон" не смогли склонить чашу весов в чью-либо сторону, завершив встречу ничьей – 1:1. "Манчестер Юнайтед" сумел добиться уверенной победы над "Вест Бромвичем".

Еще в двух субботних играх судьбу матчей решил единственный гол. Душан Тадич забитым мячом с пенальти принес "Саутгемптону" гостевую победу над "Сандерлендом". А Джонатан Хаусон помог "Норвичу" оставить не у дел "Суонси".

Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

Лестер – Уотфорд – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Канте, 52; 2:0 – Варди, 65 (с пенальти); 2:1 – Дини, 75 (с пенальти).

Манчестер Юнайтед – Вест Бромвич – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Лингард, 52; 2:0 – Мата, 90 (с пенальти).

Норвич – Суонси – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Хаусон, 70.

Сандерленд – Саутгемптон – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Тадич, 69 (с пенальти).

Вест Хэм – Эвертон – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Лансини, 30; 1:1 – Лукаку, 43.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ