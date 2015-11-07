«Манчестер Юнайтед» – «Вест Бромвич». Смотреть онлайн

«Манчестер Юнайтед» не забивал в последних двух матчах чемпионата и в игре против «Вест Бромвича» может не только прервать голевую засуху, но и в случае победы приблизиться к «Арсеналу» и «Манчестер Сити» на расстояние одного очка.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.Начало встречи – в 18:00 мск.