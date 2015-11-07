«Динамо» - «Кубань». Онлайн-трансляция

"Динамо" не побеждает в чемпионате с 29 августа, в семи последних турах лишь трижды сыграв вничью. За тур до окончания первого тура москвичи оказались в "опасной зоне" и в случае поражения в матче с "Кубанью" поменяются с краснодарцами местами.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Динамо" - "Кубань". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 18:30, не пропустите!