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    «Динамо» - «Кубань». Онлайн-трансляция

    "Динамо" не побеждает в чемпионате с 29 августа, в семи последних турах лишь трижды сыграв вничью. За тур до окончания первого тура москвичи оказались в "опасной зоне" и в случае поражения в матче с "Кубанью" поменяются с краснодарцами местами.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Динамо" - "Кубань". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 18:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2015 17:35
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