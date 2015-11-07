Фанат «Локомотива»: «Полицейские били нас дубинками и кричали: «Добро пожаловать в Турцию!»

Один из лидеров фан-движения «Локомотива» Иван Крылов, ставший очевидцем потасовки болельщиков с турецкой полицией, рассказал, что же на самом деле произошло во время матча Лиги Европы в котором железнодорожники играли с «Бешикташем» (1:1).

– За день до игры в городе напали на шестерых наших молодых болельщиков, которые шли по парку Таксим. Один из них наклеил стикер. В этот момент на них напали 15 человек, двоих порезали ножами, ну и побили. У одного украли рюкзак, правда, потом нашли вместе с документами и деньгами. На следующий день часть наших болельщиков провоцировали в метро, когда те ехали на стадион. Им пришлось выйти и взять такси.

На самой игре провокации были в перерыве. Болельщики «Бешикташа» пытались к нам прорваться по верхней части стадиона. Но у них ничего не получилось. Затем два фаната попытались прорваться на нашу трибуну во время второго тайма уже по беговым дорожкам, их придержала полиция. Последовала наша реакция, тогда и возникли небольшие проблемы с полицейскими, но на самом матче все было терпимо.

Еще один эпизод произошел после игры. Когда часа через полтора нам разрешили покинуть сектор, и люди спокойно поднимались к выходу, полицейские догнали тех, кто шел в конце, и избили дубинками. Причем били и совсем молоденьких девушек, не обращали внимание ни на пол, ни на возраст. Затем нескольких человек оттащили в сторону и очень сильно избили. И при каждом ударе орали по-английски: «Добро пожаловать в Турцию!».

Побили и сотрудников клуба, тех, кто находился рядом. С них срывали бейджи, один прямо у меня на глазах исчез в толпе полицейских. Поэтому от турков смешно слышать про провокации. За то, что они творили до и во время матча, их можно только зверьем назвать.