Слуцкий: «Я и сейчас не чувствую себя топ-тренером»

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что не считает себя топ-тренером и лучшим российским специалистом.

– Леонид Викторович, когда вы себя почувствовали топ-тренером?

– Я и сейчас себя не чувствую топ-тренером. Что значит почувствовать себя топ-тренером?



– Выиграли первое чемпионство – и поняли: некая планка покорена, что-то себе доказано.

– Нет. Себе нужно доказывать каждый день. Все твои регалии имеют смысл, только когда заканчиваешь. У меня дома в кабинете висит полка с медалями, я на них смотрю и понимаю, что их уже никто не отнимет. Их и сейчас никто не отнимет, но сегодня ты в любой игре можешь получить такую оплеуху, после которой ни одна медаль тебя не защитит. Даже если ты весь обвешанный в медалях выйдешь на следующий матч чемпионата, Кубка или Лиги чемпионов, они тебе не дадут никакого бонуса. И то же самое касается игроков. Закончит, к примеру, Игорь играть. Его будут звать в какие-то передачи, представлять, и там многочисленные титулы будут актуальны. Но пока он выходит на поле, никому нет дела до его регалий. Сегодня его оценивают по игре, по отбитым мячам.



– Но вы отдаете себе отчет в том, что являетесь лучшим российским тренером прямо сейчас?

– А если бы мы проиграли неделю назад «Уфе», лучшим российским тренером прямо сейчас стал бы Перевертайло. Нет такого понятия.



– Да, но при всем богатстве выбора свободных специалистов тренировать сборную позвали занятого – вас.

– Виталий Леонтьевич взял, а может быть, Николай Александрович или другой руководитель – не взял бы. То есть это вкусовщина, такая вещь, которую очень сложно объяснить.