Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Слуцкий: «Я и сейчас не чувствую себя топ-тренером»

7 ноября 2015, 01:49
11

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что не считает себя топ-тренером и лучшим российским специалистом.

– Леонид Викторович, когда вы себя почувствовали топ-тренером?

– Я и сейчас себя не чувствую топ-тренером. Что значит почувствовать себя топ-тренером?

– Выиграли первое чемпионство – и поняли: некая планка покорена, что-то себе доказано.

– Нет. Себе нужно доказывать каждый день. Все твои регалии имеют смысл, только когда заканчиваешь. У меня дома в кабинете висит полка с медалями, я на них смотрю и понимаю, что их уже никто не отнимет. Их и сейчас никто не отнимет, но сегодня ты в любой игре можешь получить такую оплеуху, после которой ни одна медаль тебя не защитит. Даже если ты весь обвешанный в медалях выйдешь на следующий матч чемпионата, Кубка или Лиги чемпионов, они тебе не дадут никакого бонуса. И то же самое касается игроков. Закончит, к примеру, Игорь играть. Его будут звать в какие-то передачи, представлять, и там многочисленные титулы будут актуальны. Но пока он выходит на поле, никому нет дела до его регалий. Сегодня его оценивают по игре, по отбитым мячам.

– Но вы отдаете себе отчет в том, что являетесь лучшим российским тренером прямо сейчас?

– А если бы мы проиграли неделю назад «Уфе», лучшим российским тренером прямо сейчас стал бы Перевертайло. Нет такого понятия.

– Да, но при всем богатстве выбора свободных специалистов тренировать сборную позвали занятого – вас.

– Виталий Леонтьевич взял, а может быть, Николай Александрович или другой руководитель – не взял бы. То есть это вкусовщина, такая вещь, которую очень сложно объяснить.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Snerg
1446852748
никогда не был и не будет! у слуцкого не хватает одного ---это точто он НЕ играл! если бы он играл в футбол---он был бы сейчас топовым тренером! а так без практики ,уже доказано теориия всегда не будет первой)
Ответить
Zeff
1446871103
И никогда ты им не будешь.
Ответить
JendosParavoz
1446873552
как журналисты любят всякие клише.. за уши притягивают!
Ответить
dobrynia
1446873750
Такая позиция применима в любой профессии. Удачи тебе Леонид Викторович.
Ответить
зокий глаз
1446875555
После матча Крылья- Терек ты точно топ. А в Челси ведь приглашали! Хотя бы в шутку
Ответить
Главные новости
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
3
Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»
16:08
6
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
15:42
5
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
9
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
14:45
1
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
14:10
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
13:51
1
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
10
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Акрон»: 8 августа 2026
16:53
Смолов призвал вернуть пиво на российские стадионы
16:52
Журавель рассказал, почему Слуцкий не вернется в Россию
15:27
2
Талалаев – о матче с «Крыльями»: «Всю неделю готовили прессинг под Чернова, а его раз – и нет в составе»
15:18
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
9
Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
14:48
2
Дивеев назвал двух лучших иностранных форвардов в РПЛ
14:29
Титов назвал фаворита матча «Спартак» – «Краснодар»
13:42
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
10
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
13
Мамаев дал совет Батракову по «Галатасараю»
13:06
1
Кержаков назвал самую неудобную команду для «Зенита»
12:50
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
19
«Родина» объявила о трансфере аргентинского нападающего
12:18
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
11
«Никогда мне не нравился»: Бубнов – о нападающем ЦСКА
11:57
1
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
6
Пономарев оценил трансфер Дзюбы в ЦСКА
11:01
4
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
4
Где смотреть матч «Рубин» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Спартак» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:35
Где смотреть матч «Динамо» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:33
Где смотреть матч «Зенит» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:29
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
5
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
3
Зобнин прокомментировал вероятный уход Барко из «Спартака»
09:39
2
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
09:35
1
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
09:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+