Итальянская федерация футбола ничего не знает о товарищеском матче с Россией

Итальянская федерация футбола сообщила, что ничего не знает о планах сборной России провести товарищеский матч.

Напомним, что ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что игра между сборными запланирована на июнь.

«На самом деле это странная ситуация для нас. У нас есть договоренности на весну сыграть с Германией и Испанией, но пока нам ничего не известно о переговорах по поводу летних матчей в принципе и в частности о матчах с Россией. Может быть, кто-то на личном уровне из руководства что-то обсуждал, но пока о договоренностях ничего не известно. Вообще, странно, что речь идет о матче в июне, учитывая, что в начале месяца стартует чемпионат Европы», – сказал представитель пресс-службы итальянской федерации.