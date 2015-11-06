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    Итальянская федерация футбола ничего не знает о товарищеском матче с Россией

    Итальянская федерация футбола сообщила, что ничего не знает о планах сборной России провести товарищеский матч.

    Напомним, что ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что игра между сборными запланирована на июнь.

    «На самом деле это странная ситуация для нас. У нас есть договоренности на весну сыграть с Германией и Испанией, но пока нам ничего не известно о переговорах по поводу летних матчей в принципе и в частности о матчах с Россией. Может быть, кто-то на личном уровне из руководства что-то обсуждал, но пока о договоренностях ничего не известно. Вообще, странно, что речь идет о матче в июне, учитывая, что в начале месяца стартует чемпионат Европы», - сказал представитель пресс-службы итальянской федерации.

    Источник: Р-Спорт

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    06.11.2015 14:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      kostja62 6 ноября 2015, 18:10

      Да все правильно- в финале с итальянцами играем

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    • ...
      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 6 ноября 2015, 17:58

      Ухахаа. Сборная России? Мутко ? кто это?))) мы аких не знаем

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