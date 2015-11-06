После завершения четвертого тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы «Зенит» продолжает возглавлять таблицу коэффициентов УЕФА в текущем сезоне. Стоит отметить, что ЦСКА располагается на 21-м месте данного рейтинга, «Локомотив» – на 31-м, «Краснодар» – на 43-м, «Рубин» – на 70-м.

Клубный рейтинг УЕФА сезона-2015/16

1. «Зенит» — 13,6200

2-3. «Барселона» — 12,7284

2-3. «Реал» — 12,7284

4. «Порту» — 12,2332

5. «Бавария» — 11,5142

6. «Манчестер Сити» — 11,3000

7. «Ювентус» — 11,3000

8. «Бенфика» — 11,2332

9. «Олимпиакос» — 10,9600

10. «Атлетико» — 10,7284

…

21. ЦСКА — 8,6200

31. «Локомотив» — 7,6200

43. «Краснодар» — 6,6200

70. «Рубин» — 3,6200